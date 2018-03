Das beste Händchen an der Börse bewies das Schüler-Team mit dem Namen „Till Gung GmbH & Co. KG“. Paul Prömel, Ana Lozano Mirasierra, Till Sonntag und Maxine Tinz von der John-F.-Kennedy Schule Esslingen vermehrten ihr fiktives Startkapital von 50 000 Euro während der zehnwöchigen Spielzeit um 7287,29 Euro. Die stolze Rendite erzielten sie vor allem mit Aktien von Bayer, Google und Amazon. Platz 2 sicherten sich Laura Demaku und Desiree Fischer vom Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern. Platz 3 belegten Carsten Kaufmann und Tobias Plotzitzka vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Filderstadt. Im Studentenwettbewerb ging Platz 1 an Michael Nestle, der an der