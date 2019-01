EsslingenDas neue Jahr hat begonnen, die Feiertage sind vorbei und so langsam kehrt der Alltag mit dem normalen Tagesrhythmus wieder zurück. Viele haben bei und mit ihren Familien gefeiert und die Tage der Entspannung genossen. Dem „dolce far niente“ konnten aber längst nicht alle frönen. Die Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienste und THW stehen an 365 Tagen bereit, um Menschen oder Tieren in Not zu helfen. Für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter bedeuten Feiertage wie Weihnachten oder Silvester zusätzliche Anspannung.

So zum Beispiel bei der Feuerwehr Esslingen. In den Abteilungen Stadtmitte, Berkheim, Hegensberg, Sirnau, Sulzgries,