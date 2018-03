Kreis Esslingen (red) - Die Feuerwehren im Landkreis sind in der Silvesternacht zu 24 Einsätzen ausgerückt. In der Zeit von 20 bis 7 Uhr an Neujahr brannten mehrere Hecken, Altkleidercontainer, Balkone, Mülleimer, Unrat, Sperrmüll, Baumaterial, ein Wintergarten und ein Bauwagen. Zudem wurde im Krankenhaus Ruit Feueralarm ausgelöst. In Plattenhardt verletzte sich ein 25-Jähriger bei einem Böllerunfall an der Hand. Der abgesprengte Zeigefinger konnte auch von der Feuerwehr nicht gefunden werden. Ansonsten trugen keine weiteren Personen einen Schaden davon. Bei einem Wohnungsbrand in Kirchheim verletzte sich jedoch ein Feuerwehrmann am