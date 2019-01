Kreis EsslingenEin oder mehrere Brandstifter haben am Montag die Feuerwehren in Deizisau und Esslingen in Atem gehalten. Gegen 2.20 Uhr ist am frühen Montagmorgen von einem bisher unbekannten Täter ein Holzstapel im Gewann Gesöd in Deizisau, in etwa auf Höhe des Sportplatzes, angezündet worden. Der Stapel brannte zwar komplett nieder. Der Deizisauer Feuerwehr gelang es aber, ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Bäume zu verhindern. Kaum war das Feuer unter Kontrolle, loderten im gleichen Gewann Flamen auf. Oberhalb der Kirchstraße war ein weiterer Holzstapel von einem Unbekannten in Brand gesetzt worden. Auch hier musste die Feuerwehr