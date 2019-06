EsslingenHöher hätten die Weingärtner Esslingen die württembergische Weinkönigin Julia Böcklen kaum hochleben lassen können: 40 Meter ging es mit der Arbeitsbühne in die Lüfte, um das Ergebnis des Um- und Anbaus an die Mettinger Kelter von oben anzusehen und den Ausblick auf die nahen Weinberge zu genießen. Hinterher hatten dazu auch die anderen Besucher der Einweihung, die unter dem Motto „WeinSicht“ stand, Gelegenheit. Als einer der ersten Besucher wagte sich Ernst Eisele hinauf – wegen der Höhe hatte er keine Bedenken: „Ich habe schon in bis zu 42 Metern Höhe an Schulen und Kirchen gearbeitet und bin Gleitschirmpilot.“

