EsslingenKommenden Dienstag ist Krisensitzung in Brüssel. Thema: Der schwelende Konflikt im zwischen Iran und USA. Mit dabei ist Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD). Wenn nicht noch etwas dazwischenkommt, wird Maas kurz darauf in Unterensingen sein und kann dort seine Einschätzung zur angespannten Weltlage abgeben.

Eingeladen wurde Maas vom SPD-Kreisverband Esslingen, der am Freitag in der kommenden Woche zum traditionellen Neujahrsempfang einlädt. Eingeladen sind „alle interessierten Bürgerinnen und Bürger“, wie es in der SPD-Mitteilung heißt. Allerdings bittet der Veranstalter um vorherige Anmeldung.

Weltweit ist eine Zuspitzung