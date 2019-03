EsslingenDie Festo-Gruppe mit Sitz in Esslingen ist Global Player und Familienunternehmen zugleich. Sie liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und beschäftigt weltweit mehr als 20 000 Frauen und Männer in 61 Ländern. 2017 betrug der Umsatz 3,1 Milliarden Euro. Geschäftszahlen für 2018 veröffentlicht Festo am 1. April anlässlich der Hannover Messe. Der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Jung sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, Festo habe 2018 seinen Wachstumskurs fortsetzen können, obgleich sich im vierten Quartal die Konjunktur spürbar eintrübte.

Herr Jung, was ging Ihnen am 1. November 2018 auf der Fahrt zu Ihrem ersten Arbeitstag bei Festo durch den Kopf?

Dass ich in einem faszinierenden und innovativen Familienunternehmen die Gesamtverantwortung übernehme und gespannt darauf bin, was für Aufgaben hier auf mich warten.

Was machten Sie am ersten Arbeitstag?

Ich traf mich mit dem obersten Führungsgremium; wir machten uns bekannt: eine Kennenlern-Runde in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre.

Wie haben Sie Festo vorgefunden? Was war gut, was nicht?

Ich übernehme ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen, das seit Jahrzehnten erfolgreich wächst. Festo hat einen Nimbus in der deutschen Industrie als innovatives Familienunternehmen. Aus der Innenperspektive sehe ich nun, dass wir in einem sehr harten internationalen Wettbewerb stehen. Dies hat sich in den vergangenen Jahren verschärft.

Bleibt Festo in Familienhand?

Ja. Es ist die erklärte Absicht der Inhaber – und das ist der Auftrag des Vorstands.

Sie kommen immer wieder mit Gesellschaftern und Aufsichtsrat, in dem Gesellschafter vertreten sind, zusammen. Welchen Umgangsstil pflegen Sie?

Meinen Stil der offenen Ansprache und des häufigen Dialogs, damit wir uns bestmöglich über die jeweiligen Interessenlagen austauschen können. So schaffen wir Transparenz und können uns verzahnen.

Wie ist Ihr Verhältnis zum Betriebsrat?

Wir führten intensive und gute Gespräche. Das Verhältnis ist sehr positiv und unbelastet.

Wie verlief das Geschäftsjahr 2018?

Geschäftszahlen veröffentlichen wir am 1. April in Hannover auf der Messe. Ich kann Ihnen sagen: Festo hat 2018 den Wachstumskurs fortgesetzt, wenngleich im vierten Quartal eine starke Abschwächung der Konjunktur zu spüren war.

Konjunkturprognosen werden allenthalben nach unten korrigiert. Was erwarten Sie 2019 für Festo?

Alle Indikatoren weisen auf Stagnation hin. Ich gebe das Jahr 2019 noch nicht verloren. In der zweiten Jahreshälfte könnte es wieder besser werden.

Geht es Firmen schlechter, rationalisieren sie. Dann wenden Sie sich an Automatisierungsspezialisten wie Festo. So gesehen ist für Sie eine sich abschwächende Konjunktur doch nicht schlecht.

Da haben Sie Recht. Wird Rationalisierung und Produktivität gesucht, dann ist Festo gefragt. So sehe ich für uns auch im Jahr 2019 weitere Wachstumschancen. Generell bewegen wir uns mit der Automatisierung in einem Wachstumsmarkt mit großem Potenzial. Wir verfolgen strategisch für die nächsten Jahre eine Wachstumsstrategie.

Was ist von Festo auf der Hannover Messe zu erwarten?

Wir sind bekannt dafür, Feuerwerke der Bionik zu zeigen. Diese Tradition setzen wir fort und stellen Cobots (Kollaborative Roboter), pneumatische Softroboter, die zusammen mit Menschen arbeiten können, vor. Wir zeigen einen pneumatischen Arm mit einem Greifer, der der menschlichen Hand nachempfunden ist. Das ist spektakulär. Zudem: Unsere pneumatischen Produkte gehen mittlerweile in die elektrischen über. Zum Beispiel unsere Ventilinsel, die mit künstlicher Intelligenz und elektrischen Funktionen ausgestattet ist. Wir leiten die Pneumatik über in die Zukunft von Hybridprodukten.

Festo ist ein sehr wichtiger Arbeitgeber im Landkreis Esslingen. Was ist für die hiesigen Standorte zu erwarten?

Wir haben mit unseren Standorten in und rund um Esslingen eine historische und stabile Säule aufgebaut. Wir bewegen uns auf höhere Produktivität zu und gehen verstärkt in Wachstumsmärkte wie China und USA. Das deutet an: Der weitere Aufbau findet dort statt. Parallel dazu werden wir alles tun, um unsere vorhandenen Standorte weiter zu ertüchtigen.

Vor einigen Jahren war Indien ein Thema?

Ja, sehe ich – vielleicht sogar mehr denn je. Indien ist ein Markt, der aufgrund hoher Bevölkerung, starker Industrialisierung und staatlicher Infrastrukturmaßnahmen zunehmend attraktiver wird.

Ist an Fabriken vor Ort gedacht?

Unsere Strategie ist, in den Märkten für die Märkte zu produzieren. So sind wir schnell und flexibel lieferfähig. Wir haben ein großes Global Production Center in Bangalore seit Jahren und bauen dort auch unser Technical Engineering Center, etwa für die Prozessautomation aus. Dies ist in Indien ein Wachstumsmarkt. Dafür brauchen wir Entwicklung und Supply Chain direkt vor Ort in den Wachstumsmärkten.

Die USA, Präsident Trump, Importzölle und deshalb Werke vor Ort?

Gibt es protektionistische Maßnahmen in einem Land, stellt sich immer die Frage nach einer Fabrik vor Ort, anstatt Zollbarrieren überwinden zu müssen.

Festo hat mit fünf anderen mittelständischen Firmen in Esslingen einen Pitch mit 20 Start-ups ausgetragen. Sogar aus Kanada, USA und Australien sind Jungunternehmer angereist, um zu zeigen, wie sie Einkaufs- und Personalprozesse verbessern. War etwas für Sie dabei?

Das lässt sich spontan nicht sagen. Diese Themen betrachten wir aus einer grundsätzlichen Interessenslage.

Das heißt?

Wir schauen in Richtung Start-ups. Es ist sehr schwer, in einer Frühphase herauszufinden, welches erfolgreich sein wird. Aber wir befassen uns damit, um die für uns wichtigen Automatisierungsthemen zu finden.

Bei Starts-ups denkt man unweigerlich an das Silicon Valley in Kalifornien. Haben Sie ein Auge darauf?

Absolut. Ich war vor einigen Wochen dort und habe unser Experience Center in Santa Clara besucht. Dort zeigen wir Kunden unsere Produkte in einer kleinen Ausstellung. Im Silicon Valley ist ja auch die Halbleiterindustrie zu finden. Dann war ich in Boston. Dort gibt es eine interessante Start-up-Szene für Biotech-Produkte.

Möchten Sie in ein Start-up investieren?

Das muss man im Einzelfall sehen. Zurzeit steht es nicht auf der Tagesordnung. Wir haben selbst so viele Themen und wollen uns nicht verzetteln. Aber warum nicht?

Wie verändert Industrie 4.0 Festo?

Sie verändert die ganze Welt, nicht nur Festo. Wir kommen aus der realen Produktwelt und stellen Hardware auf dem Gebiet der Automatisierung her. Unsere Produkte werden intelligenter. Künstliche Intelligenz wird dazu beigetragen, dass Maschinen und Anlagen autonomer arbeiten. So steigt die Effizienz einer Maschine. Mit Industrie 4.0 verbinden wir auch höhere Effizienz in unseren eigenen Prozessen. Wir nutzen die Möglichkeiten entlang unserer Wertschöpfungskette.

Was sollten Führungskräfte beachten, damit Firmen in der digitalen Transformation ihre Mitarbeiter nicht zurücklassen? Es sind doch gerade die menschlichen Beziehungen, die eine Gesellschaft zusammenhalten – und warum sollte das in einem Unternehmen anders sein?

Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Digitalisierung ist eine technische Möglichkeit, um besser, schneller und einfacher zu kommunizieren. Die Frage der Menschenführung ist grundsätzlicher Art und hat mit Digitalisierung nur sehr indirekt zu tun. Von unseren Führungskräften erwarten wir, dass sie unternehmerisch denken und Verantwortung übernehmen.

Was halten Sie von dem Gedanken, dass man andere erst dann führen kann, wenn man sich selbst zu führen weiß.

Das ist sicher so. Wenn Sie nicht sortiert sind, ist es schwer, andere zu führen.

Haben Sie für die Belegschaft ein Werteangebot?

Das deckt sich mit dem, was die Firma seit Jahrzehnten tut. Ich glaube, dass es ein hoher Wert ist, wenn alle Mitarbeiter und Führungskräfte eine hohe Identität zu ihrem Unternehmen haben. Das bietet per se ein Familienunternehmen.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Sehr direkt, offen im Gespräch, wenig konfliktscheu und im Zweifelsfall auch entscheidend.

Welchen Tipp haben Sie für Nachwuchskräfte? Wie wird man Vorstandschef?

Indem man sich beruflichen Themen mit Spaß widmet. Widmen meint hier, sich den Themen ganz zuzuwenden – nicht nur in einem bestimmten Zeitabschnitt. Arbeit ist für mich kein missliebiger Teil des Lebens, sondern Freude.

Zum Schluss noch einige kurze Statements. Was fällt Ihnen ein zum Stichwort Hierarchie?

Ist notwendig, um ein großes Unternehmen zu führen. Darf Entscheidungen nicht langsam machen oder lähmen.

Kulturwandel in Firmen?

Ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Jedes Unternehmen unterliegt einem Kulturwandel, ob es das will oder nicht. Es gilt, ihn klug zu gestalten, ohne die Wurzeln zu verlieren.

Software frisst Hardware?

Glaube ich nicht. Nur in der Verbindung von Hardware und Software entstehen neue smarte Produkte.

Industriespionage?

Hat mit der Digitalisierung zu tun. Darf auf keinen Fall unterschätzt werden.

Ethische Unternehmensführung?

Ist in einem Familienunternehmen schon da. Die Gründer haben für sich immer eine integre Haltung eingenommen. Dies gilt insbesondere für Festo.

Das Interview führte Michael Paproth.

Zur Person

Dr. h. c. Oliver Jung wurde am 26. Januar 1962 in Berlin geboren, seit 1. November 2018 ist er der Vorstandsvorsitzende des Familienunternehmens Festo mit Sitz in Esslingen. Nach Stationen bei Bosch und der Schmitz Cargobull verantwortete Jung von 2013 bis 2018 als Mitglied des Vorstands und „Chief Operating Officer“ die Produktion, den Einkauf und die Logistik der Schaeffler AG in Herzogenaurach. Schaeffler ist ein börsennotierter Zulieferer der Automobil- und Maschinenbauindustrie in Familienhand, beschäftigt über 90 000 Menschen und macht gut 14 Milliarden Euro Umsatz. Typische Schaeffler-Produkte sind Kupplungssysteme, Getriebeteile, Nockenwellenversteller, Lager und Lineartechnik-Komponenten.

Innerhalb des Festo-Vorstands übernimmt Jung den Bereich „Corporate Management and Strategy“. Der 57-jährige Diplom-Ingenieur studierte an der TH Karlsruhe Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktionstechnik.

Jung ist seit mehr als 30 Jahren verheiratet und hat vier Kinder: drei Töchter und einen Sohn – und ein Enkelkind. Aus familiären Gründen hat er seinen Wohnsitz nach wie vor in Fürth und lebt während der Woche in einem Appartement in Esslingen. Jung ist begeisterter Motorradfahrer, seine erste Maschine war eine BMW 750 mit Boxermotor. Mit ihr fuhr er 300 000 Kilometer. Der 57-Jährige hat mehrere Motorräder und fährt zurzeit am liebsten mit einer KTM 1290 Super Duke.