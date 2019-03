EsslingenAm 10. April vor zwei Jahren war man zum ersten Spatenstich für den Ausbau des sogenannten Festo-Knotens und der Kreuzung Nellinger Linde geschritten. Gestern durchschnitt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann mit tatkräftiger Unterstützung der Projektpartner symbolisch ein Band, um den Verkehr auf den beiden Knoten offiziell freizugeben. Und diesmal war der Minister auch zufrieden, was die Teilnehmer an der Zeremonie anging. Denn während sich Hermann beim ersten Spatenstich etwas irritiert ob der Abwesenheit des Weltunternehmens Festo gezeigt hatte, nahm er gestern die Präsenz von Vertretern der Firma erfreut zur Kenntnis. Im Vordergrund der Entscheidung, insgesamt sieben Verkehrsknoten zwischen der Bundesstraße 10 und der Autobahn 8 auszubauen, stand die Erkenntnis, wonach diese wichtige Verbindung heillos überlastet war. Dazu kommen freilich Überlegungen der Firma Festo, in Berkheim eine weitere Tiefgarage mit bis zu 2000 Parkplätzen und weitere Gebäude zu bauen. Pläne, die das Unternehmen derzeit aber nicht verfolgt, wie Heinrich Frontzek, Leiter Corporate Communication bei Festo, gestern deutlich machte.

Dicker Brocken an der B 10

Vier der sieben Knoten, deren Kapazität erhöht werden muss, sind mittlerweile ausgebaut. Ein dicker Brocken steht noch in Esslingen an, um die Verbindung zur Bundesstraße 10 zu beschleunigen. Ansonsten ist mit dem Festo-Knoten und der Kreuzung Nellinger Linde nun der größte Teil des Gesamtbauvorhabens erledigt. Und selbst der gern als Fahrradiminister apostrophierte Winfried Hermann räumte gestern ein, dass die Verkehrsprobleme mit dem Ausbau des Radwegenetzes allein nicht zu bewältigen sind. Zwar sei es nicht zum ursprünglich geforderten vierspurigen Ausbau der Verbindung zwischen Neckartal und Autobahn gekommen, doch das Problem seien ohnehin weniger die Straßen, sondern die Verkehrsknoten gewesen. Gleichwohl verwies Winfried Hermann nicht nur auf das Zusammenspiel von Individual- und öffentlichem Verkehr, sondern auch auf die Verantwortung von Unternehmen, zusammen mit ihren Mitarbeitern Mobilitätskonzepte für die Zukunft zu entwickeln.

Kosten und Bauzeit seien im vorgegebenen Rahmen geblieben und das Ziel der Beschleunigung sei erreicht worden. Dies würdigte Regierungspräsident Wolfgang Reimer und zeigte Verständnis für die Klagen von Anwohnern während der Bauzeit: „Die waren tatsächlich geplagt.“

Mit dem Ausbau der beiden Kreuzungen sei nun eines der aufwendigsten Verkehrsprojekte bewältigt worden, die es je im Kreis Esslingen gegeben habe, betonte Landrat Heinz Eininger. Die Projektpartner Esslingen, Ostfildern, Landkreis und Land hätten sehr gut zusammengearbeitet, zumal die Bedingungen nicht immer ganz einfach gewesen seien. So habe man etwa während der Bauphase 15 Mal die Verkehrsführung ändern müssen.

Für Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger ist das Verkehrsprojekt eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Wertschöpfung funktioniert und Arbeitsplätze gesichert werden können. Der OB hob die Rolle des ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Drexler hervor, der sich erfolgreich für den Ausbau der Verkehrsknoten eingesetzt habe. Tatsächlich waren die Pläne im Verkehrsministerium nicht von Anfang an auf große Begeisterung gestoßen. Ansonsten ist Zieger dankbar für die finanzielle Unterstützung des Landes, auch was dessen Beitrag zur Sanierung der Esslinger Großbrücken angeht. So schießt das Land sechs Millionen Euro für die Vogelsangbrücke zu und Zieger ließ keinen Zweifel daran, dass demnächst ein weiterer Förderantrag folgen wird. Und zwar der für den Abriss und Neubau der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke.

Festo-Pressechef Heinrich Frontzek bezeichnete die Zukunftsperspektiven seines Unternehmens auch am Hauptstandort Esslingen als hervorragend. Gut 6200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftige die Firma in und um Berkheim, etwa 150 Millionen Euro habe Festo während der vergangenen Jahre im Landkreis Esslingen investiert. Zwar sei die neue große Kreuzung nach seinem Unternehmen benannt, doch habe Festo sich daran nicht finanziell beteiligt, machte Frontzek deutlich. Dafür aber am Knoten Nellinger Linde. Mit welchem Betrag, das blieb gestern während der Verkehrsübergabe allerdings offen.

15 Bauphasen in zwei Jahren

Früher Startschuss: Im Mai 2018 ist mit den Bauarbeiten am sogenannten Festo-Knoten und an der Kreuzung Nellinger Linde begonnen worden. Doch bereits zwei Jahre vor Baubeginn war der Startschuss für die Konzeption der einzelnen Bauphasen gefallen.

Kosten geteilt: Insgesamt hat der Ausbau der beiden Verkehrsknotenpunkte 6,5 Millionen Euro gekostet, die sich das Land Baden-Württemberg, der Landkreis Esslingen (3,5 Millionen Euro) und die Stadt Esslingen (650 000 Euro) geteilt haben. Während der zweijährigen Bauzeit gab es 15 verschiedene Bauphasen und so auch 15 verschiedene Verkehrsführungen.

Schilder gestohlen: Die besonders heiklen Bauphasen sind weitgehend in die Ferien gelegt worden. Trotzdem ist es immer wieder zu Staus gekommen, darüber hinaus hat es viele Beschwerden von Fußgängern und Radfahrern gegeben. Im Juli 2017 war für sie eine Umleitung eingerichtet worden, allerdings sind die Umleitungsschilder immer wieder mutwillig verschoben, umgestoßen oder gar gestohlen worden.

Starker Verkehr: Rund 14 500 Fahrzeuge sind täglich zwischen Esslingen-Berkheim und Ostfildern-Nellingen unterwegs. Das war der Hauptgrund für den Ausbau der beiden Kreuzungen, aber auch Überlegungen der Firma Festo, sich am Standort Berkheim zu vergrößern, haben dabei eine Rolle gespielt. Konkrete Pläne in diese Richtung hat das Unternehmen derzeit aber nicht.

Weiter Behinderungen: Auch wenn die Experten davon ausgehen, dass sich die Verkehrssituation in den Kreuzungsbereichen spürbar verbessern wird, müssen sich die Autofahrer auch in Zukunft immer wieder auf Behinderungen einstellen. So werden die Vollsperrung der Zollbergstraße von Mitte April an und auch die geplanten Arbeiten in der Hindenburgstraße in Ostfildern-Nellingen nicht ohne Folgen bleiben.