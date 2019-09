EsslingenEsslingen hat eine lange und interessante Tradition als Jazzstadt“, weiß Maximilian Merkle. Und auch wenn er inzwischen als Musik-Manager in Berlin arbeitet, fühlt er sich dieser Tradition eng verbunden. Vor fünf Jahren ist Merkle angetreten, ein überregionales Festival zu organisieren, das den qualitätsvollen Konzerten von Dieselstraße und Jazzkeller nicht etwa Konkurrenz machen, sondern das Vorhandene zusätzlich bereichern will. Sowohl Dieselstraße als auch Jazzkeller beteiligen sich mit eigenen Beiträgen am diesjährigen Esslinger Jazzfestival. Sieben große Konzerte stehen vom 19. September bis 3. Oktober auf dem Programm. Zwei Jam-Sessions im