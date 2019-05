EsslingenBeim Städteduell Stadt-Land-Quiz des SWR-Fernsehens tritt immer eine Gemeinde aus Baden-Württemberg gegen eine aus Rheinland-Pfalz an. Zuletzt hatte das nördlichere Bundesland häufig die Nase vorn. Die Chance, das umzukehren, lag jetzt in Esslingen: Ob die Schwaben den Sieg gegen Kaiserslautern davon getragen haben, ist am 8. Juni im Fernsehen zu erfahren. Sicher ist aber, dass das Fernsehteam und die befragten Passanten viel Spaß miteinander hatten.

Samstagabends um Viertel vor sieben kommt „Stadt – Land - Quiz“ im SWR-Fernsehen. In beiden teilnehmenden Städten beantworten Passanten auf der Straße spontan sechs Fragen. Dazu kommt ein