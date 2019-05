EsslingenDie Zeit läuft auf einer großen Digitaluhr rückwärts. Fünf Stunden haben Jan Kinzi und Felix Alt Zeit, um die mechatronisch Anlage aufzubauen. Die beiden Mechatroniker-Azubis aus dem dritten Lehrjahr arbeiten konzentriert und lassen sich auch von den vorüberziehenden Besucherströmen nicht ablenken.

Zum 14. Mal hatte die Firma Festo am Freitagabend zur „Nacht der Ausbildung“ eingeladen, um seine sieben Ausbildungsberufe plus Dualen Studiengänge vorzustellen. Am Ende wurden um die 850 Besucher registriert. Ob kaufmännische, technische oder akademische Berufe – das Unternehmen sucht Azubis. „Es wird zunehmend schwieriger, Azubis zu finden,