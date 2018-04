Esslingen/UrbachEs war so etwas wie ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Martina Fehrlen: Am Samstag feierte sie ihren 40. und am Sonntag wurde sie mit fast 60 Prozent der abgegebenen Stimmen zur Bürgermeisterin von Urbach gewählt (die EZ berichtete). Ein deutliches Resultat: „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt die Esslingerin und Vorsitzende der CDU Frauen Union im Kreis Esslingen. Umso mehr fühlt sie sich motiviert, vom 1. Juni an die die anstehenden Aufgaben in der 8500 Einwohner zählenden Remstal-Gemeinde mit Elan anzupacken.

Und da kommt gleich ein dicker Brocken auf sie zu. Denn abgestimmt wurde am vergangenen Sonntag nicht nur über