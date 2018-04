Esslingen/Urbach Die 39-jährige Martina Fehrlen aus Esslingen hat noch einmal ihren Hut in den Ring geworfen. Nach der nur äußerst knapp verlorenen Bürgermeisterwahl in Altbach Anfang Dezember 2017, als sich die Christdemokratin wegen 21 fehlender Stimmen ihrem SPD-Kontrahenten und Ohmdener Bürgermeister Martin Funk geschlagen geben musste, tritt sie nun am 22. April zur Bürgermeisterwahl in Urbach im Remstal an. Die Verwaltungswissenschaftlerin, Vorsitzende der Frauen Union der CDU im Landkreis Esslingen, Beisitzerin des CDU-Kreisverbandes und Sprecherin des Kommunalpolitischen Arbeitskreises des Esslinger CDU-Stadtverbandes, hat während des Wahlkampfes