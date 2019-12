EsslingenDie Spannung ist an diesem Nachmittag im Alten Rathaus spürbar. Neun Teilnehmer haben sich angemeldet zum Fechtworkshop, der im Rahmen des Weihnachtsmarkts stattfindet. In dreieinhalb Stunden sollen sie einen Einblick in die Kunst des Fechtens bekommen. Eine junge Frau hat sich schon im Schwertfechten ausprobiert, alle anderen sind noch unerfahren. Umso größer ist daher die Neugierde, was sich hinter der legendären Sportart tatsächlich verbirgt.

Fechtlehrer Gero Bergmann bricht erst mal die Stimmung. Statt zur Waffe zu greifen, beginnt er den Kurs mit ein paar Aufwärmübungen. Danach lernen die Teilnehmer die