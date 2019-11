EsslingenZwei Teenager, die in Langeweile versinken, stürmen das Klassenzimmer des Esslinger Mörike-Gymnasiums. Paulina Pawlik und Matthias Happach wecken mit dem Stück „Luftschlösser/Leonce und Lena“ Lust darauf, sich auf die Suche nach sich selbst zu begeben. George Podt, ehemaliger Intendant des bekannten Münchener Kinder- und Jugendtheaters Schauburg, schafft in seiner Inszenierung für die Junge WLB einen faszinierenden Spagat. Georg Büchners politisches Lustspiel übersetzt der Regisseur in ein zauberhaftes Szenario über das Erwachsenwerden.

Mit Maske und Abendkleid lässt sich Paulina Pawlik durch die Tür ins Klassenzimmer gleiten. Die Rolle