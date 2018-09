EsslingenMit Freibier wurde vor 33 Jahre eine Brücke in der Nähe des Oberesslinger Wäsemle eingeweiht, es war die Vorvorgängerin des heutigen Übergangs über den Hainbach. Das kam damals bei allen so gut an, dass nun jedes Jahr ein Fest auf dem kleinen Platz im Herzen Oberesslingens gefeiert wird. Organisiert und veranstaltet wird das Wäsemlesfest seit vielen Jahren vom Bürgerausschuss gemeinsam mit den Vereinen. Mit dabei als tragende Säulen sind der Radfahrer Clubs Oberesslingen (RCO) und der Musikverein.

Traditionell wird der Oberbürgermeister zur Eröffnung und zum Fassanstich geladen. Manchmal schickt OB Jürgen Zieger Vertreter, oft kommt er