Der Schrei der Hähne ist schon von Weitem zu hören. Ihr Domizil oberhalb des Geuernrains gehört zu den grünen Oasen in der Pliensauvorstadt. Auf den am Hang gelegenen Parzellen gehen die Kaninchen- und Geflügelfreunde Esslingen ihrem Hobby nach. Einer von ihnen ist Günter Schneider, der auf seinem Grundstück Bantamhühner und Tauben züchtet. „Wir pflegen eine alte Kultur. Denn das gesamte wirtschaftlich genutzte Geflügel kommt aus der Rassegeflügelzucht.“ Zudem hat der Verein eine lange Tradition. Bereits im Jahr 1894 schlossen sich in der Stadt Esslingen Freunde der Kaninchen- und Geflügelzucht zusammen. Ihre