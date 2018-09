Die Familiengruppen des Schwäbischen Albvereins im Esslinger Gau laden am Sonntag, 16. September, zum Familienaktionstag ein. Von 12 bis 17 Uhr werden zehn Mitmachaktionen angeboten. Außerdem warten eine Hüpfburg und der Alb-Bär auf zahlreiche Besucher. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Kinder und Jugendliche. Das Event findet auf dem Allwettersportplatz hinter der Schelztorsporthalle in Esslingen statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

