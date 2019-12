Familie sucht weiter nach Vermissten aus Zell

Tochter sucht immer noch – Polizei vermutet ein Unglück

Die Plakate mit dem Foto von Binali Göker hängen noch an vielen Stellen in der Stadt. Seit Juni wird der 76-Jährige aus Zell vermisst. Die Familie will die Hoffnung nicht aufgegeben.