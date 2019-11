BerlinSo also fühlt sich Geschichte an? Keine seelische Erschütterung, keine Magenkrämpfe, keine Schnappatmung. Auch zwölf Stunden nach der Maueröffnung nicht. Zur Sicherheit noch ein Blick in den Spiegel: Nein, keine roten Flecken, nur leichte Augenränder. Wieso, fragte ich mich, erlebe ich eine Revolution wie einen Stummfilm? Irgendwas verändert sich, aber es erreicht mich nicht. War es Schockstarre? Lebte ich in einer Blase?

Dabei hatte sich mit dem 9. November 1989 sehr viel verändert. Auf der Straße, in den Kneipen, an der Uni. Und selbst die Routine des Fernsehprogramms war außer Kraft gesetzt. Fast zehn Jahre hatte ich im Westberliner