EsslingenSo viel steht fest: Die Verwaltung und das Stadtmarketing nehmen den Auftrag, ein schlüssiges Konzept für ein Stadtfest als Nachfolgeveranstaltung des Zwiebelfestes zu entwickeln, ernst. Was nun an ersten Vorschlägen auf den Tisch gepackt worden ist, kommt dem Vernehmen nach bei den Gastronomen überwiegend gut an. Dabei ist es ja bekanntlich nicht einfach, Wirte in ihrer Mehrheit zufrieden zu stimmen. Aber der Prozess steht ja noch am Anfang, wobei der zurückliegende „Esslinger Sommer“ als Brückenschlag bis zur endgültigen Hocketse gezeigt hat, dass sich im Geiste einer wirklichen Gemeinschaft Erfolge erzielen lassen.

