EsslingenEs bleibt dabei: Wer sein Fahrrad im Linienbus mitnehmen möchte, darf sich im Esslinger Stadtverkehr auf eine großzügigere Regelung einstellen als im restlichen Einzugsgebiet des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS). Obwohl die Stadtverwaltung einen Versuch mit verlängerten Mitnahmezeiten am liebsten wieder eingestellt hätte, sah der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Gemeinderats keinen Grund, von einem Angebot abzuweichen, das den öffentlichen Nahverkehr für Radler attraktiver macht. Manche Ratsmitglieder hätten den Verkehrsversuch am liebsten sogar zu einer dauerhaften Einrichtung gemacht – als Kompromiss einigte man sich schließlich im Ausschuss darauf, den Versuch einfach fortzusetzen.

Seit Juli 2017 erprobt die Stadt Esslingen auf ausgewählten Linien eine erweiterte Regelung zur Mitnahme von Fahrrädern. Während im Verbundgebiet des VVS Fahrräder in allen Bussen erst ab 18.30 Uhr mitfahren dürfen, wollten die Esslinger in einem bis 31. März 2019 laufenden Versuch ausprobieren, ob sich erweiterte Mitnahmezeiten im öffentlichen Nahverkehr problemlos anbieten lassen. Deshalb durften während des Versuchs in den Linien des Esslinger Stadtverkehrs zusätzlich zu den üblichen VVS-Zeiten Fahrräder auch in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr, von 14 bis 15 Uhr und bereits ab 17 Uhr mitfahren. Für die Buslinien Richtung Schurwald, Ostfildern und Plochingen gilt die Regelung nicht. Grundlage für diesen Versuch war eine Fahrgastzählung aus dem Jahr 2016, die ermittelt hat, zu welchen Zeiten so viele Fahrgäste die Busse nutzen, dass Fahrräder als störend empfunden werden könnten.

Dass man beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart über den Esslinger Versuch nicht glücklich war, hatte der VVS umgehend wissen lassen und damit offenbar auch die Verantwortlichen im Rathaus überzeugt. Jedenfalls machte Finanzbürgermeister Ingo Rust im ATU nochmals deutlich, „dass eine einheitliche Regelung für das Busangebot im gesamten Einzugsbereich des Verbunds für die Nutzer Vorteile bietet“. So wisse jeder auch beim Umsteigen auf andere Linien verlässlich, wann er sein Fahrrad mitnehmen darf. Deshalb empfahl Rust dem Ausschuss, vom Prinzip „Ein Fahrschein, eine Regelung“ nicht abzuweichen. Von negativen Erfahrungen im alltäglichen Betrieb konnte die Verwaltung allerdings nicht berichten: „Nach den Erfahrungen des Verkehrsbetriebes wurde von den zusätzlichen Zeiten wenig Gebrauch gemacht. Gleichzeitig reduzierten sich Beschwerden durch den Ausschluss der Hauptverkehrszeiten in der Pilotphase auf ein Minimum“, heißt es in einer Sitzungsvorlage.

Unter solchen Vorzeichen sahen die Ratsmitglieder im ATU keinen Grund, von der großzügigeren Regelung abzuweichen. Helmut Müller-Werner (Grüne) hatte den Eindruck, „dass ein ungeliebtes Kind beerdigt werden soll“ und befand: „Das Fahrrad ist eine so wichtige Alternative zum Individualverkehr, dass es falsch wäre, den Versuch zu beenden – zumal es offenbar wenig Konfliktpotenzial gab. Ein Versuch, der keine negativen Auswirkungen gezeigt hat, gilt eigentlich als geglückt. Nur in Esslingen gehen die Uhren offenbar anders.“ Jürgen Merz (Freie Wähler) sprach gar von einem „Schlag ins Gesicht der Fahrradfahrer“ und hätte sich von der Verwaltung mehr Zahlen, Daten und Fakten gewünscht, bevor man den Versuch beenden will. Angebote wie die verlängerte Fahrradmitnahme im Bus findet Merz mit Blick auf kommende Großbaustellen in der Stadt sogar noch wichtiger. Und Tobias Hardt (Linke) gab zu bedenken: „Die allgemeine Regelung im VVS ist deutlich schlechter als unsere. Wieso sollen wir etwas Schlechteres übernehmen, obwohl wir mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen wollen?“ Schließlich einigte man sich im ATU bei nur einer Gegenstimme darauf, den Versuch erst einmal fortzusetzen.