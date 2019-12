EsslingenDer jährliche Fackelzug zur Wintersonnwende vom Mittelalterweihnachtsmarkt auf die Burg zog auch dieses Mal wieder hunderte Besucher an. Am Donnerstagabend stiegen sie mit Fackeln ausgerüstet die Steige zum Burgplatz empor, um dort die Sonnwende zu erleben. Die längste Nacht des Jahres ist zwar erst in der kommenden Sonntagnacht, doch das tat der mystischen Stimmung keinen Abbruch.

Für zwei Euro wurden die Fackeln ab 20 Uhr vor der Bühne am Alten Rathaus verkauft, ab 20.30 Uhr, wenn der Weihnachtsmarkt schließt, durften sie angezündet werden, anschließend ging es durch die Weinberge hinauf auf die Burg. Dort hatte die Feuerkünstlertruppe