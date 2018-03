Laut der gestern veröffentlichten Statistik waren Ende März im Kreis Esslingen 10 250 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet - 143 weniger als im Februar. Die Quote liegt wie in den beiden Vormonaten bei 3,8 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der gemeldeten Stellen von 4567 auf 4778 gestiegen. In einigen Branchen sei es schon jetzt äußerst schwierig, alle Stellen mit qualifizierten Bewerbern zu besetzen, erklärt Bettina Münz, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit in Göppingen. Es müsse deshalb gelingen, die noch vorhandenen Potenziale besser auszuschöpfen: „Ich denke speziell an Frauen, Alleinerziehende und ältere Arbeitnehmer über 50 Jahre.