Überquellende Mülleimer in Parks und an öffentlichen Plätzen sind in Esslingen keine Seltenheit. Foto: Bulgrin

EsslingenImmer wieder hört man dieselben Klagen: Um die Sauberkeit in Esslingen ist es nicht zum Besten bestellt. Vor allem an Wochenenden lässt mancher seinen Müll achtlos auf Straßen und Plätzen oder in Parks liegen – sollen sich doch andere darum kümmern. Das bringt all jene auf die Palme, die finden, dass eine so attraktive Stadt wie Esslingen mehr Sauberkeit verdient hat. Viele rufen nach der Stadtverwaltung und fordern mehr Abfalleimer, mehr Reinigungspersonal und mehr Kontrollen. Andere appellieren – meist mit mäßigem Erfolg – an ihre Mitmenschen, dass jeder zu Sauberkeit und Ordnung beitragen kann. Und wieder andere finden, dass fehlende Sauberkeit in der Stadt nur ein weiteres Zeichen für die Verrohung unserer Gesellschaft sei. Doch ganz egal, wie man das Problem und seine Ursachen betrachtet: Für Gesprächsstoff ist gesorgt, wenn die Sommerredaktion der Eßlinger Zeitung am Freitag, 3. August, an die Arbeit geht. Von 11 bis 13 Uhr ist unsere Lokalredaktion beim Esslinger Maille-Café vor Ort, um mit den Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen, deren Meinungen zu erkunden und hinterher in der gedruckten Zeitung und online zu berichten. Bis zum 31. August wird die EZ-Sommerredaktion übrigens noch an acht weiteren Brennpunkten in Stadt und Kreis Esslingen präsent sein.

Wie sehr das Thema „Sauberkeit in der Stadt“ auch den Verantwortlichen im Esslinger Rathaus auf den Nägeln brennt, hat sich jüngst im Gemeinderat gezeigt. Dort hat die Stadt ein zweistufiges Verbesserungskonzept vorgelegt, um das Müllproblem grundsätzlicher anzugehen. Zunächst ist geplant, mit 45 größeren Abfallbehältern an zentralen Stellen in der Innenstadt und auf der Burg dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Mülleimer nicht ganz so schnell überquellen. Mit einem elektrischen Müllsauger möchte die Kommune nicht nur gegen Schmutzecken vorgehen, sondern auch etwas gegen Fugen in Straßen- und Gehwegbelägen, die durch Zigarettenkippen verdreckt sind, unternehmen. Außerdem soll zusätzliches Reinigungspersonal vom Frühjahr 2019 an die Reinigung der Innenstadt und ausgesuchter Grünanlagen am Freitagnachmittag sowie am Samstag und am Sonntag über das ganze Jahr hinweg sicherstellen. Und das sollen nur die ersten Schritte sein: Probleme wie verunreinigte Beläge insbesondere im Bereich des Busbahnhofs, die Zunahme des „wilden Mülls“ sowie der Mangel an Papierkörben in den Außenbezirken und an vielen Bushaltestellen stehen ebenfalls auf der Agenda. Und auch auf verschiedenen Spielplätzen und zum Beispiel in der Schilleranlage besteht Handlungsbedarf. Deshalb plant die Stadt Esslingen für den Haushaltsplan 2020/2021 bereits weitere Schritte zu mehr Sauberkeit. Ob dieser Aufwand erfolgreich sein wird, soll in regelmäßigen Messungen überprüft werden.

Was unsere Leserinnen und Leser von solchen Überlegungen halten, ob Esslingen tatsächlich weniger sauber ist als früher, welche Ursachen es dafür geben könnte und was dagegen zu unternehmen wäre, wird Thema in unserer Sommerredaktion am Freitag beim Maille-Café sein.

Die erste Sommerredaktion unserer Zeitung beschäftigt sich am Freitag, 3. August, mit dem Thema „Sauberkeit in der Stadt“. Die Redakteure Melanie Braun und Alexander Maier sind von 11 bis 13 Uhr beim Esslinger Maille-Café zu finden und freuen sich darauf, mit ihren Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen.

