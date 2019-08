EsslingenHolprige Pisten, Fahrradwege die im Nichts enden, Sperrungen, fehlende Stellplätze und und und – Radfahrer haben es nicht immer leicht in Esslingen. Aber auch die Stadtplaner nicht, wenn sie Straßen neu bauen: Es fehlt an allen Ecken und Enden Platz. Und schließlich wird das Infrastrukturproblem auch noch um die populäre Klimadebatte ergänzt. „Esslingens holpriger Weg zur Fahrradstadt“ war deshalb das Thema der Sommerredaktion der Eßlinger Zeitung am Montag auf dem Esslinger Bahnhofplatz. Viele Leserinnen und Leser, bürgerschaftlich engagierte Esslinger, Radler und andere Passanten sprachen mit Reportern der EZ-Redaktion über ihre guten und