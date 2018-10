EZ-Jubiläumsserie: Esslingen will 1967 autofreundlicher werden

Sechstage-Krieg im Nahen Osten – Benno Ohnesorg wird erschossen – Eine Brücke für Oberesslingen

1967 ist von der Eskalation des Nah-Ost-Konflikts im Sechstage-Krieg und Demos gegen den Vietnam-Krieg geprägt. Derweil will Esslingen das erreichen, was heute viele ärgert: Mehr Autos in die Stadt bringen.