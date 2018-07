Kreis Esslingen Die deutsche Reichsregierung fährt auch im Jahr 1908 außenpolitisch einen konfrontativen Kurs und beschleunigt das Wettrüsten mit Großbritannien. Auch auf dem Balkan verschärfen sich die Spannungen. Österreich-Ungarn annektiert Bosnien und Herzegowina und heizt so den Konflikt mit dem von Russland unterstützten Königreich Serbien an. Bulgarien erklärt sich für unabhängig vom Osmanischen Reich, Kreta verkündet den Anschluss an Griechenland. Großbritannien und Russland erneuern ihre Allianz und verständigen sich über ihre Haltung in der Balkankrise. Russland erklärt, dass es die Annexion Bosniens und Herzegowinas nicht anerkennt.

