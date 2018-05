EsslingenDie europäischen Großmächte erweitern im Jahr 1896 ihre Kolonialreiche in Afrika und Asien. Großbritannien und Frankreich einigen sich vertraglich auf eine Abgrenzung ihrer Interessenssphären in Südostasien. Frankreich erhält das Protektorat über Laos bis zum Mekong, Thailand bleibt als Pufferstaat selbstständig, westlich davon beginnt das britische Kolonialreich. In Westafrika erobern britische Kolonialtruppen das Ashanti-Königreich. 1957 erhält das heutige Ghana seine Unabhängigkeit zurück. Frankreich erklärt Madagaskar zur Kolonie, erst 1960 wird das Land wieder frei.

Eine bis in die Gegenwart wirkende