EsslingenDer Bürgerentscheid zum künftigen Standort der Esslinger Stadt bücherei rückt näher, die Argumente fliegen hin und her. Der Förderverein der Stadtbücherei hat die beiden Alternativen – eine Modernisierung und Erweiterung des Bebenhäuser Pfleghofs oder ein Neubau an der Küferstraße – detailliert geprüft und festgestellt, dass man in vielen Punkten genauer hinschauen sollte. Die Vorsitzende, Professorin Sylvia Greiffenhagen, gibt ihre Einschätzung der Standorte.

Der Förderverein fordert seit Jahren eine größere und modernere Bücherei. Durch den Bürgerentscheid am 10. Februar hat sich vieles verzögert. Ist das ein