Kreis EsslingenGesundheit! Ob als Höflichkeitsformel (etwa, wenn jemand niest), als Gesprächseinstieg oder sogar als Hauptthema in gesellschaftlichen Runden: Um die Gesundheit drehen sich unzählige Gespräche im Alltag. Wer einmal genau darauf achtet, wird merken: Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Gesundheit kein Thema ist. Dazu kommen Gesundheitschecks, Arztbesuche in eigener Sache oder Besuche bei kranken Freunden oder Verwandten. Die Kliniken und Wartezimmer der Ärzte sind die meistfrequentierten sozialen Räume in unserer Gesellschaft!

Zurecht: Denn sie, die Gesundheit, ist ein wichtiger Gradmesser für unser Wohlbefinden. Sie ist der zentrale Baustein unseres Lebens. Und weil sie niemals zu hundert Prozent da ist, liefert sie uns so viele Anlässe, darüber nachzudenken, was fehlt. Dabei geht es manchmal um ganz schwere Krankheiten und manchmal nur um einen Schnupfen.

Grund genug für die Eßlinger Zeitung, sich in den kommenden sechs Wochen intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und es von vielen Seiten zu beleuchten. Treten Sie ein, liebe Leserinnen und Leser, in die EZ-Gesundheitswelt: Ab Dienstag in der Eßlinger Zeitung und auf dem EZ-Portal im Internet.

Dabei wird es in jeder Woche ein anderes Schwerpunktthema geben. Beginnen wird das EZ-Gesundheitsteam mit dem Thema Ernährung. Der Mensch ist, was er isst, sagt ein Sprichwort. Wir fragen danach, was dran ist an der Heilwirkung des Heil- und Intervallfastens. Immer stärker wird der Trend zum vegetarischen und veganen Essen: Warum eigentlich? Und natürlich wollen wir grundsätzlich wissen: Was heißt das eigentlich, sich gesund zu ernähren?

In der zweiten Woche widmen wir uns dem Thema Volkskrankheit Krebs. Gibt es Möglichkeiten, der Krankheit vorzubeugen? Welche Formen von Krebs sind wie gefährlich? Welche Vorsorgeuntersuchungen sind ratsam? Hat die Psyche Einfluss auf die Heilungschancen? Und schließlich gehen wir in dieser Woche auf neue Behandlungsmethoden ein.

In der dritten Woche beschäftigen wir uns mit dem Klimawandel, der vermutlich unser wirtschaftliches und landwirtschaftliches Handeln massiv beeinträchtigen wird. Und mit Sicherheit hat er Einfluss auf unsere Gesundheit. Neue Erreger tauchen auf, neue Insekten. Einige davon sind gefährlich. Extreme Wetterverhältnisse beeinträchtigen unser Befinden und unsere Leistungsfähigkeit. Eine der Ersten, die das merken, sind Sportler. Wir fragen in unserer Serie: Kann ich auch unter widrigen Verhältnissen mit gutem Gewissen Sport treiben?

Das Herz steht im Mittelpunkt der vierten Woche. Auch hier beschäftigen wir uns wieder mit den Themen Prävention und Sport. Wir suchen nach einem Lebensstil, der gut für unser Herz ist, und wir wollen wissen, unter welchen Bedingungen der Sport das Herz am Laufen hält und wann es womöglich zu viel wird. Es wird auch ganz praktische Momente geben, etwa wenn wir erklären, wie man einen Defibrillator benutzt.

Das Alter ist ein ganz besonderer Lebensabschnitt. Wenn alles gut läuft, ernten ältere Menschen die Früchte früherer Arbeit, lassen sich von Kindes- und Kindeskindern verwöhnen und nutzen ihre Erfahrungen, um ein unbeschwertes Leben zu führen. Aber dieses Ideal wird gerne durchkreuzt, unter anderem von einer höheren gesundheitlichen Anfälligkeit. Dabei stellen sich auch Jüngere oft schon die Frage, wie sie es wohl schaffen, im Alter geistig und körperlich fit zu bleiben. Oder: Wie erkenne ich meine Grenzen und wie gehe ich damit um, sodass die Lebensqualität nicht darunter leidet? Ein ganz besonderer Aspekt sind die Gelenke. Die EZ geht der Frage nach, ob es Möglichkeiten gibt, sie gelenkig zu halten. Und schließlich widmen wir uns einem Thema, das sehr viele erwachsen gewordene Kinder betrifft: Die Pflege von Angehörigen. Wo hilft mir der Staat? Und wo sind meine eigenen Grenzen? Wie stelle ich es an, Angehörigen Gutes zu tun, ohne selbst darunter zu leiden?

Von Alt zu Jung wechseln wir in der sechsten und abschließenden Woche im November. Kinder, Kinder. Viele Eltern fragen sich: Warum ist mein Kind so dick und was kann ich dagegen tun? Ist das überhaupt schlimm? Die EZ-Redaktion geht diesen Fragen nach. Ein strittiges Thema ist der Impfschutz. Politiker fordern eine Impfpflicht, was einige Eltern empört, weil sie nicht an die Segnungen von Impfungen glauben oder sie sich nicht vom Staat bevormunden lassen wollen. Wozu impfen? Darüber denken wir in der großen Gesundheitsserie nach. Abschließend kümmert sich die EZ noch um ein besonders großes Thema der Jüngsten: um deren Seelenleben. Wann wird eine schwierige Situation zu einer schlimmen Erfahrung mit Folgen? Wie viel seelische Fürsorge braucht ein Kind und gibt es auch einen Punkt, wo es zu viel wird? Warum hört man so oft, dass immer mehr Kinder psychische Probleme haben, sich gar mit Selbsttötungsgedanken plagen? Stimmt das und wenn ja, warum ist das so? Was können Erwachsene tun, damit ein Kind glücklich aufwächst?

Während der Gesundheitswochen werden die Reporter zahlreiche Experten interviewen und Meinungen einholen. Alle Themen aus der Zeitung und noch viele weitere Themen finden sich auch auf der Homepage der EZ. Die Onlineredaktion wird außerdem zu verschiedenen Themen einen Online-Chat organisieren. Hier können sich Leserinnen und Leser einklinken und ihre Fragen loswerden.

Und bei aller Ernsthaftigkeit wollen wir den Spaß nicht vergessen, der zu einem gesunden Leben dazugehört wie’s Äffle zum Pferdle. An jedem Erscheinungstag – jeweils dienstags, donnerstags und samstags – bringt die EZ ein Gewinnspiel. Konkret: eine Frage zu dem aktuellen Gesundheitsthema. Zu jeder Frage gibt es einen Lösungsbuchstaben. Wenn alle Fragen richtig beantwortet wurden, ergibt sich ein Lösungswort. Wer mitmacht und das Lösungswort herausfindet, hat die Chance auf einen ganz besonderen Gesundheitsbonus zu zweit: ein Wellness-Wochenende für zwei Personen.

