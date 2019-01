Im Gemeindehaus am Blarerplatz wird es am 4. Februar heiß hergehen, wenn Gegner und Befürworter der unterschiedlichen Büchereistandorte aufeinander treffen.

Im Gemeindehaus am Blarerplatz wird es am 4. Februar heiß hergehen, wenn Gegner und Befürworter der unterschiedlichen Büchereistandorte aufeinander treffen. Foto: Bulgrin

Anzeige

Esslingen (red) Der Bürgerentscheid zum künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei rückt näher, und mit jedem Tag nimmt die Diskussion mehr Fahrt auf. Damit die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 10. Februar, alle Aspekte der Standort-Debatte kennen, lädt die Eßlinger Zeitung am Montag, 4. Februar, zu einem EZ- Forum ins Gemeindehaus am Blarerplatz ein.

Moderiert von Gerd Schneider, dem Chefredakteur unserer Zeitung, werden dort vier Fachleute ab 19.30 Uhr über Vorzüge und Nachteile der beiden Standorte, die beim Bürgerentscheid zur Wahl stehen, diskutieren.

Die Esslingerinnen und Esslinger haben am 10. Februar (oder schon jetzt per Briefwahl) die Möglichkeit, sich zwischen einer Erweiterung und Modernisierung der bisherigen Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof und einem Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse zu entscheiden.

Den Neubau hatte der Gemeinderat Mitte Juli schon beschlossen. Weil jedoch viele Esslinger ihre Meinung bei der Standortdebatte nicht ausreichen berücksichtigt sahen, hat sich nur einen Tag nach der Ratsentscheidung eine Initiative formiert, die für einen Bürgerentscheid warb. 11 187 Unterschriften wurden schließlich gesammelt – 4876 wären nötig gewesen, um den Bürgerentscheid durchzusetzen.

Online-Live-Abstimmung im Gemeindehaus: Smartphone mitbringen!

Beim EZ-Forum am 4. Februar werden natürlich nicht nur die Experten auf dem Podium diskutieren – auch die Zuhörer sollen zu Wort kommen und ihre Fragen EZ-Forum bringt die Bücherei-Debatte am 4. Februar auf den Punkt und Anregungen einbringen. Und das nicht nur mit Fragen aus dem Publikum, sondern auch in einer Online-Abstimmung. Deshalb sollte jeder Zuhörer unbedingt sein Smartphone zum EZ-Forum mitbringen.

Diese Personen sitzen auf dem Podium

Pro Neubau: OB Jürgen Zieger hat sich vor der Gemeinderatsentscheidung im Juni für den Neubau ausgesprochen. Beim EZ-Forum wird er erklären, weshalb er findet, „dass sich an beiden Standorten eine attraktive Bibliothek bauen lässt, dass der Neubau jedoch etwas besser geeignet“ sei.

Pro Pfleghof: Klaus Hummel gehört zu den Initiatoren des Bürgerentscheids. Er hat sich auch als SPD-Stadtrat seit vielen Jahren intensiv mit den Plänen für beide Standorte beschäftigt und kam zu dem Schluss, dass der Pfleghof die bessere Alternative ist und dass dort eine einmalige Stadtbibliothek entstehen kann.

Förderverein Statdbücherei: Professorin Sylvia Greiffenhagen ist Sozialplanerin und Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei. Sie wird beim EZ-Forum im Gemeindehaus erklären, wie beide Standorte einzuschätzen sind.

Bücherei-Expertin: Kirsten Wieczorek leitet die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium und erläutert, was bei einer neuen Bücherei zu bedenken ist.