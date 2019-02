Anzeige

EsslingenMehr Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) als in den Vorjahren, verschobene Risikogebiete und die höchste jemals gemessene Aktivität: Studien der Universität Hohenheim zeigen, dass uns die Zecken 2018 ganz schön auf Trab gehalten haben. Doch wie kann man sich gegen die möglichen Auswirkungen eines Zeckenbisses schützen? Im Fall von FSME, einer mitunter tödlichen Hirnhautentzündung, sind sich die Experten einig. „Am besten mit einer Impfung“, sagt Stephan Thomas, Leiter der Notaufnahme des Klinikums Esslingen, „die ist sehr gut verträglich.“ Er schränkt ein: „Bei Menschen, die überhaupt nicht in der Natur unterwegs sind, ist es nicht zwingend notwendig. Anders sieht es dagegen für Leute aus, die in ihrer Freizeit Wandern gehen, Mountainbike fahren oder ähnliche Dinge tun.“

Auch Albrecht Wiedenmann vom Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen ruft die Menschen dazu auf, sich gegen FSME impfen zu lassen: „Man sieht deutlich, dass die Krankheitszahlen in den Risikogebieten durch Impfungen gesunken sind.“ Er ergänzt: „Die Impfungen werden in ganz Baden-Württemberg empfohlen.“ Dass es gegen Borreliose noch keinen Impfstoff gibt, erklärt Wiedenmann mit den vielen verschiedenen Erscheinungsformen des Erregers. „FSME ist ein definiertes Virus, es gibt nicht allzu viele Varianten davon – das ist bei Borreliose viel schwieriger“, sagt der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin.

Um gar nicht erst gebissen zu werden, ist es ratsam, zu weiteren Schutzmaßnahmen greifen. „Kurze Hosen sind in der Natur, vor allem im Wald, absolut nicht empfehlenswert. Außerdem sollte man Insektenspray auftragen und sich, wenn man wieder zuhause ist, gründlich absuchen – auch die Kleidung“, so Wiedenmann.

Zecke selbst ziehen

Ein Mann, für den das besonders gilt, ist Ingo Hanak. Der beim Grünflächenamt angestellte Revierleiter des Fortsgebiets Esslingen und seine Mitarbeiter sind täglich in der Natur unterwegs. Um Zeckenbisse so gut es geht zu vermeiden, tragen sie spezielle Schutzkleidung. „Unsere Hosen haben unten einen Gummibund. Das macht es den Zecken schwerer, an die Haut zu gelangen.“

Der Zeckenschutz ist für Hanak und seine Mitarbeiter ein zentrales Thema. „Teilweise hängen abends mehrere dutzend an meinen Mitarbeitern.“ Daher wird jeder Biss in ein Verbandsbuch eingetragen. Hanak empfiehlt: „Jeder in diesem Berufszweig sollte sich gegen FSME impfen lassen.“ Ein derartiger Krankheitsfall ist in seinem Forstbetrieb zwar noch nie eingetreten, doch „manche Mitarbeiter tragen schon Antikörper gegen Borrelien in sich“. Im Falle eines Bisses sollte man trotz der möglichen Folgen nicht in Panik verfallen. „Innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit einer Krankheitsübertragung am geringsten“, klärt Stephan Thomas aus der Notaufnahme des Esslinger Klinikums auf. Er rät den Betroffenen, sich die Zecke einfach selbst zu ziehen. „Es ist auch nicht schlimm, wenn der Kopf stecken bleibt. Das Gefährlichste ist der Körper und vor allem der Darm, denn dort befinden sich die eventuellen Erreger.“ Daher ist es auch nicht zu empfehlen, vor dem Ziehen Klebstoff, Öl oder ähnliches auf die Zecke zu gießen. Die Insekten bekommen durch derlei Maßnahmen keine Luft und übergeben sich, wodurch die Krankheitserreger zum Vorschein kommen.

Höchster Wert seit elf Jahren

FSME war 2018 auf dem Vormarsch. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden im Jahr 2018 in Baden-Württemberg 271 Krankheitsfälle registriert – der höchste Wert seit elf Jahren. Im Landkreis Esslingen waren es sieben Fälle, was eine mehr als 100-prozentige Steigerung zum Vorjahr darstellt. Bei den FSME-Fällen pro 100 000 Einwohner liegt Esslingen im Vergleich zu anderen Landkreisen im Bundesland mit 1,31 Fällen dagegen unter dem Schnitt von 2,46. Ein Grund für die vermehrte Aktivität der Zecken könnte das sehr warme Jahr 2018 gewesen sein. Thomas: „Je wärmer es ist, desto wohler fühlen sie sich.“