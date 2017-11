Anzeige

Von Alexander Maier





Die Welt der Erwachsenen hat für Kinder einen besonderen Reiz: Weil viele Jungs und Mädchen ganz genau wissen wollen, was ihre Eltern im Berufsleben tun, gibt ihnen die Esslinger Kinder-Biennale Gelegenheit, sich in unterschiedlichsten Bereichen zu versuchen: Ob Köche, Stadtführer, Techniker, Künstler oder Gesundheitsprofis - überall bekommt der Nachwuchs Gelegenheit, unter kundiger Anleitung auszuprobieren, wie die Profis arbeiten. Die jüngste Gruppe, die Biennale-Organisatorin Margit Bäurle und ihre Mitstreiter auf den Weg gebracht haben, sind die jungen Medienmacher. Ob Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, Internet oder Film - überall dürfen die Jungs und Mädchen reinschnuppern. Und was noch wichtiger ist: Sie sollen den Profis nicht nur zuschauen, sondern selbst Medien produzieren. Beim Besuch im Druck- und Verlagshaus unserer Zeitung durften die jungen Leute nun ihre ersten Erfahrungen sammeln.

Margit Bäurle liegt diese Gruppe sehr am Herzen: „Wir hatten schon lange vor, einen Workshop für junge Medienmacher anzubieten. Medien werden in unserer modernen Informationsgesellschaft immer wichtiger. Wer sich in der Zukunft zurechtfinden möchte, muss versiert sein im Umgang mit Medien. Und wer selbst erlebt hat, wie die Informationen, die aus allen möglichen Kanälen zu uns kommen, von den Profis gesammelt, ausgewählt und aufbereitet werden, der kann viel bewusster durchs Leben gehen.“ Dass die Tageszeitung dabei eine wesentliche Rolle spielt, ist für Margit Bäurle keine Frage: „Manche meinen, dass gedruckte Zeitungen keine große Zukunft hätten. Das sehe ich ganz anders. Zeitungen werden auch in Zukunft ein unverzichtbares Medium sein. Nur wer gut informiert ist, kann mitreden und im Zweifelsfall auch mitbestimmen. Zeitungen gehören zu einer demokratischen Gesellschaft.“

Für die Kinder-Biennale war es deshalb klar, dass die jungen Medienmacher ihre Expeditionen in die Wunderwelt der Medien im Druck- und Verlagshaus der Eßlinger Zeitung beginnen. Dort führte EZ-Mitarbeiter Claus Kotzur die jungen Leute und ihre Eltern durch die verschiedenen Abteilungen und erläuterte kenntnisreich und unterhaltsam die einzelnen Arbeitsschritte. Nun wartet die erste große Herausforderung auf die jungen Leute: Sie dürfen eine eigene Zeitungsseite gestalten und selbst ausprobieren, was moderner Journalismus heutzutage bedeutet.