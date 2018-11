EsslingenIhr letzter Schreibtisch stand nur wenige Kilometer von ihrem jetzigen entfernt: Acht Jahre lang hat Eve-Marie Hörtig die Grundschule in Uhlbach geleitet. Seit 1. August steht die 47-Jährige an der Spitze der mit knapp 160 Kindern etwas größeren Silcherschule an der Grenze zwischen der Esslinger Innenstadt und Oberesslingen. Ein Glücksfall für beide Seiten. Denn die Mutter zweier erwachsener Söhne ist nicht nur überzeugte, sondern auch ausgebildete Montessori-Pädagogin. Damit passt sie genau zum Profil der zweizügigen Grundschule in der Urbanstraße, die seit Jahren nach den Prinzipien der italienischen Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori