EsslingenSeit Montag tobt das Kindergarten-Leben in der Zollberger Neuffenstraße in diversen Containern. Direkt nebenan, wo die Kinder des evangelischen Kindergartens bislang zuhause waren, gräbt sich der Bagger in den Vorgarten und macht dem zweigruppigen Kindergarten mit den Gemeinderäumen im Untergeschoss nach und nach den Garaus. Im Laufe dieses Jahres soll an der Stelle des sanierungsbedürftigen Gebäudeensembles aus dem Jahr 1958 eine nagelneue Kita mit vier Gruppen entstehen – die im kirchlichen Besitz und unter kirchlicher Trägerschaft bleibt. Für 2,7 Millionen Euro. Dann ohne Räume für die evangelische Kirchengemeinde Zollberg.

Die ist im