Von Pia Hemme

Esslingen - Wenn man ein Gemälde für 1000 Euro ersteigert und dann nicht mit nach Hause nehmen will, ist das ungewöhnlich. Genau das ist aber bei der Benefiz-Gala „Wir bewegen was“ zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion passiert. Dort treten unterschiedliche Talente auf. Während der Show malten die Künstlerinnen Katharina Schneider und Susanne Edelmann von der Malschule „Das Atelier“ live ein buntes Gemälde rund um den „Wir bewegen was“-Schriftzug. Das Bild wurde für 1000 Euro ersteigert und der Esslinger Kinderklinik gespendet. Der Spender will nicht genannt werden. Der Betrag fließt in die EZ-Aktion.

