EsslingenFast 1000 Seiten ist er stark, und er wird den Esslinger Gemeinderat in den kommenden Wochen gehörig fordern: Mit ihrem Entwurf zum Doppelhaushalt 2020/21 haben OB Jürgen Zieger und seine Dezernenten nach eigener Auffassung ein klares Signal zur „Zukunftssicherung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ gesetzt. Trotz rückläufiger Steuereinnahmen will die Stadt dem jahrelangen Sanierungsstau ein Ende bereiten und kräftig in ihre Infrastruktur investieren, was im Gemeinderat generell auf Gegenliebe stößt. Zumal das 2020/21 noch ohne neue Verschuldung gehen soll – danach dürften allerdings wieder Kreditaufnahmen nötig werden. Die Stadtverwaltung