EsslingenGanz entspannt sitzt Oliver Lechner auf seinem Klappstuhl am Neckarufer. Vor ihm sind Angel und Kescher im Rutenhalter einsatzbereit. Mittlerweile ist es zwölf Uhr mittags, seit acht Uhr in der Früh sitzt der 30-jährige Esslinger geduldig in der Sonne und wartet, dass einer anbeißt. „Ich angle, seit ich sieben Jahre alt bin. Zu dem Hobby bin ich durch meinen Onkel gekommen“, erzählt Lechner. Immer wenn es die Zeit zulässt und das Wetter wie an diesem frühlingshaften Samstag passt, zieht es ihn ans Wasser. „Für mich steht nicht im Vordergrund, dass ich etwas fange. Das Angeln ist für mich einfach Entspannung und perfekt, um den Kopf frei zu bekommen.“ Aktuell steigen die Chancen wieder, tatsächlich einen Fisch aus dem Neckar zu ziehen, in dem sich saisonal bedingt etwa Karpfen, Hechte, Welse oder auch Döbel tummeln: „Jetzt wird das Wasser langsam wärmer, dann gehen die Fische verstärkt auf Futtersuche und die Beißfrequenz steigt“, weiß der Hobbyangler.

Frühjahrsputz im Hundehaus

Ein paar Meter weiter macht sich das Tierheimteam bereit für die große „Insel-Putzete“, die am Nachmittag mit zahlreichen freiwilligen Helfern erstmals starten soll. „Auf der Neckarinsel liegt leider immer wieder so viel Müll rum, das kann man ja so nicht lassen“, erklärt Manuela Eberspächer, im Vorstandsteam zuständig für den Bereich Tierheimangelegenheiten. Auf die fleißigen Helfer warten bereits frische Butterbrezeln, Kaffee und Kaltgetränke. Das Flaschenpfand kommt der Finanzierung des geplanten neuen Tierhauses zugute. Auf Vordermann gebracht wird aktuell das alte Hundehaus, in das die Vierbeiner vorübergehend umziehen, während das neue Domizil gebaut wird. „Wir machen vieles in Eigenleistung, anders ginge das sonst nicht“, sagt Eberspächer. Am 6. Mai lädt das Tierheim zu seinem Frühjahrsfest, den 17. Juni kann man sich ebenfalls im Kalender rot anstreichen: Da findet erneut das von allen vier Inselvereinen organisierte Inselfest statt.

Viel los ist an diesem strahlenden Frühlingstag erwartungsgemäß im benachbarten Tierpark Nymphaea. Carolin Neumann ist mit ihren Kindern Tim (2) und Nina (5) um die Mittagszeit schon wieder auf dem Heimweg nach Reutlingen: „Wir waren heute schon um neun Uhr da, samstags und dann bei so einem Wetter wird es ja immer sehr voll“, weiß die Zweifachmama, die immer wieder gern einen Ausflug hierher macht. Im Nymphaea genießen viele die Sonne im Biergarten oder auf den Bänken entlang des Rundwegs und drehen eine gemütliche Runde durch den Park - vorbei an Ziegen, Hasen, Ponys, plappernden Aras und Kakadus, badenden Enten oder dem Damwild. Hoch im Kurs steht bei den jüngsten Besuchern das Füttern der Tiere. So auch bei der vierjährigen Alva, die gerade bei ihren Großeltern Wolfgang Zieher und Judith Winstel in Nürtingen zu Besuch ist und einen Ausflug mit Oma und Opa macht. Fleißig werden die zutraulichen Ziegen von der Vierjährigen gefüttert, die ansonsten ganz begeistert von den Ponys ist. Keinerlei Scheu vor dem großen Damhirsch zeigt ein paar Gehege weiter der ebenfalls vierjährige Daniel, der mit seinen Eltern Katrin und Thomas Hellerich aus Neuhausen gekommen ist. „Nach dem Nymphaea gibt’s noch ein Eis beim Bertazzoni in der Stadt“, verrät Daniels Mama. Rund 2000 Besucher erwartet Kassiererin Michaela Zimmermann an diesem Tag, „sonntags sind es bei so einem Wetter meist noch mehr.“ Jeden Samstag wird die Anlage von den Ehrenamtlichen fleißig geputzt und gepflegt, aktuell ist ein größeres Freigehege für die Aras geplant, „die gesamte Anlage wird laufend auf Vordermann gebracht“. Mit einem Fest wird am 1. Mai der offizielle Saisonstart im Nymphaea gefeiert.

Fast so gut wie in Sardinien

Während es beim Ruderverein, dem Schwimmsportverein und im griechischen Restaurant Argo an diesem Mittag noch ruhig ist, drehen auf dem Neckar Nadja und Jochen Bast mit ihrem fast fünfjährigen Sohn Ferdinand ihre Runden im eigenen Motorschlauchboot. Der Spaß ist den dreien anzusehen. „Heute ist die Familie zu Besuch, da darf jeder mal eine Runde mitfahren“, so Jochen Bast. Auch in den Urlaub soll das Boot mit, als nächstes steht Sardinien mit dem Wohnmobil auf dem Plan. Sportlich sind an diesem Frühlingstag außerdem Gerd und Maria Lajer unterwegs: Mit dem Rad geht es von Esslingen über Kirchheim ins Lenninger Tal und zurück. „Morgen fahren wir in die andere Richtung nach Ludwigsburg“, kündigt Gerd Lajer an. Bereit für die Saison machen sich die Mitglieder des Motor-Yacht-Clubs auf der anderen Seite der Dieter-Roser-Brücke. Noch liegen die meisten Boote unter ihren Planen, an diesem Samstag werden erst einmal das Gelände und Clubhaus auf Vordermann gebracht. Auch hier fällt der Startschuss am 1. Mai: „Dann werden die Flaggen gehisst und die Boote beim traditionellen Antuckern zu Wasser gelassen“, kündigt Vereinsvorstand Robert Kreidenweiss an.