EsslingenAn mehr als 40 Standorten in Baden-Württemberg gibt es sie bereits: Sommerschulen, in denen Kinder mit Förderbedarf in der Regel in der letzten Ferienwoche aufs neue Schuljahr vorbereitet werden. Jetzt hat mit der Waisenhofschule, eine Grundschule in der Innenstadt, auch die erste allgemeinbildende Schule in Esslingen beim Kultusministerium den Antrag gestellt, am Ende der Sommerferien eine Woche lang eine Sommerschule für etwa 25 Kinder anbieten zu dürfen. Dabei will die Schule im Herzen der Innenstadt, an der auch zwei internationale Vorbereitungsklassen verortet sind, neben den eigenen Jungen und Mädchen auch Kinder aus den Grundschulen