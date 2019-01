Anzeige

Esslingen Themen, die zwar auf der Straße liegen, „um die sich in der Wissenschaft aber niemand so richtig kümmert“, sind ein Steckenpferd von Professor Kurt Möller. Zu seinen Fachgebieten an der Hochschule Esslingen gehören unter anderem Jugendarbeit sowie Jugendpolitik. Und so schwirrt er immer wieder gemeinsam mit Studierenden aus, um zu erkunden, was Jugendliche und junge Erwachsene gerade so umtreibt. Über den Sinn des Lebens wird zwar allenthalben philosophiert. Da es aber „kaum Literatur mit pädagogischem Hintergrund gibt“, hat der Erziehungswissenschaftler für Studierende der Sozialen Arbeit ein zweisemestriges Forschungsprojekt angeboten – und damit den Nerv des akademischen Nachwuchses getroffen. „Ich war sehr erfreut, dass sich für das Projekt mehr Leute beworben haben, als ich aufnehmen konnte.“

Zwar hadern manchmal auch Ältere mit ihrem Leben „und fragen sich zum Beispiel, ob der Job überhaupt noch Sinn macht“, erklärt Kurt Möller. Virulent sei die Frage, wofür es sich zu leben lohnt, aber vor allem bei jungen Leuten. „Denn in diesem Lebensabschnitt geht es darum, was man mit seiner Zukunft anfangen will.“ Das wird auch in dem Buch „Macht Sinn! Wofür es sich zu leben lohnt“ deutlich, das der Esslinger Professor gemeinsam mit der studentischen Forschungsgruppe erarbeitet hat. Darin kommen 32 junge Frauen und Männer zu Wort, die sich die Sinnfrage gestellt und – zumindest teilweise – Antworten gefunden haben: sei es im Glauben, in der Musik, im Sport, als Ehrenamtliche, in einer Freundschaft, durch die Geburt ihres Kindes oder im politischen Engagement.

„Um Interviewpartner zu finden, haben wir uns zunächst überlegt, welche Themen etwas mit der Sinnfrage zu tun haben, und dann über Leute, die wir kennen, Kontakte geknüpft“, sagt Marie Scoob. So lernten die Studierenden immer mehr junge Leute kennen, die bereit waren, sich interviewen zu lassen. Besonders ergiebig waren Menschen, denen der Glauben Halt im Leben gibt. „Da hatten wir am Ende viel mehr Interviews, als ins Buch reingepasst haben“, berichtet Michael Schneider. Als weitere Quellen haben die Studentinnen und Studenten Tagezeitungen gesichtet, die Musikszene durchforstet, sich im politischen Bereich und bei Hilfsorganisationen umgesehen.

Dort sind sie dem 26-jährigen Ruben, der sich in der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer engagiert, begegnet und haben mit dem 16-jährigen Daniel gesprochen, der in der Jugendfeuerwehr aktiv ist. „Viele haben Sinn in ihrem Leben gefunden, weil sie in einer Gruppe oder Gemeinschaft aktiv sind und anderen helfen. Das stärkt sie unheimlich“, resümiert Josua Stoll. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben aber auch Interviewpartner getroffen, die sich bei der Sinnsuche „ziemlich durchbeißen müssen“ – sei es, weil sie chronisch krank sind, mit einem Handicap leben oder, wie der 27-jährige Nils, viel Alkohol getrunken und mit Drogen experimentiert haben. Als Filialleiter eines Bio-Supermarktes hat er inzwischen nicht nur beruflich seinen Weg gefunden. „Die Geburt seines Sohnes war der Wendepunkt in seinem Leben“, berichtet Michael Schneider. „Denn die Liebe zu dem Kind hat ihn rausgezogen.“ Auch wenn bei den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern noch immer nicht alles glatt läuft, „haben diese jungen Leute das Heft des Handelns in die Hand genommen und haben ihr Leben dadurch im Griff“, sagt Kurt Möller.

Die Zähne zusammenbeißen, muss aber auch eine Bodybuilderin, die die Studierenden interviewt haben. „Sie hat uns erzählt, dass sie manchmal ziemlich leidet“, berichtet Marie Scoob. Dass die 24-jährige Julia trotzdem weitermacht, hänge auch damit zusammen, „dass die Sinnfindung oft mit Anerkennung einhergeht“. Die Suche nach Anerkennung spiele vor allem beim Erwachsenwerden eine große Rolle, weiß Kurt Möller, der auf die Frage, wofür es sich zu leben lohnt, im Zusammenhang mit seinen Forschungen zur rechtsextremen Gewalt gestoßen ist: „Ich will verhindern, dass Jugendliche in rechten Gruppierungen Sinn suchen.“ Deshalb hofft er, dass das von ihm herausgegebene Buch nicht nur in der pädagogischen Literatur eine Lücke schließt. Er und die Studierenden möchten mit den 32 Lebensgeschichten vor allem Jugendliche ansprechen. „Denn in unserem Buch können sie sehen, dass es noch mehr Typen gibt, die eigentlich wie sie sind und die es geschafft haben“, sagt der Professor.

Das von Kurt Möller herausgegebene Buch „Macht Sinn! Wofür es sich zu leben lohnt“ ist im Verlag Hirnkost erschienen und für 25 Euro im Buchhandel zu haben.