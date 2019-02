Anzeige

EsslingenDas Gymnasium ist und bleibt die beliebteste Schulart. 47 Prozent aller 731 ehemaliger Esslinger Viertklässler, die im Herbst 2018 an einer weiterführenden Schule angefangen haben, haben sich dafür entschieden. Dennoch ist der Ansturm ein weiteres Mal leicht zurückgegangen. 2017 waren es 48, 2016 sogar 52 Prozent. Die Realschulen haben mit 247 Fünftklässlern – das entspricht 34 Prozent der ehemaligen Viertklässler – noch einmal einen kleinen Sprung nach oben gemacht, der ihre steigende Beliebheit (2017: 33 Prozent, 2016: 24 Prozent) ein weiteres Mal dokumentiert. Diese Entwicklungen an den Gymnasien und Realschulen sind auch landesweit zu beobachten. 14 Prozent der ehemaligen Esslinger Viertklässler haben im Herbst an einer Gemeinschaftsschule angefangen. Das war im Jahr zuvor auch schon so. 2016 waren es allerdings noch 25 Prozent. Dennoch liegt die aktuelle Esslinger Übertrittsquote mit 14 Prozent besser als der Landesschnitt für die Gemeinschaftsschulen, der bei 12,8 Prozent verbucht wird. Das alles zeigen die Zahlen der amtlichen Schulstatistik vom 18. Oktober 2018 für das laufenden Schuljahr, die die Stadt vor kurzem öffentlich gemacht hat.

Im vergangenen Jahr konnten sich die weiterführenden Schulen das erste Mal nach Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung bei der Anmeldung wieder die Bildungsempfehlungen zeigen lassen und die Eltern gegebenenfalls zu einem Beratungsgespräch einladen. Davon hatte sich das Kultusministerium versprochen, dass weniger Schüler eine Schulart wählen, die nicht ihrem aktuellen Leistungsvermögen entspricht. Für Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sind die aktuellen Übertrittszahlen ein Beleg dafür, dass das Vorlegen der Bildungsempfehlung auch Wirkung gezeigt habe. So hätten landesweit in diesem Jahr 88,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler auf dem Gymnasium tatsächlich auch eine Gymnasialempfehlung, während es im Jahr zuvor 87,2 Prozent gewesen seien. Für ihre Kritiker sind die Unterschiede hingegen zu geringfügig, um sie entsprechend interpretieren zu können.

Joachim Scheffzek, geschäftsführender Schulleiter der vier Esslinger Gymnasien und Chef des Georgii-Gymnasiums, auf Nachfrage des gemeinderätlichen Schulausschusses: „Wir führen grundsätzlich mit allen Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden wollen, ein Gespräch. Hat das Kind eine Werkrealschulempfehlung, beraten wir noch einmal.“ Der Dialog sei auf jeden Fall eine Verbesserung. Einige Eltern seien einfach nicht genügend über die Durchlässigkeit des baden-württembergischen Schulsystems informiert gewesen. Wieder andere seien bei ihrem Wunsch geblieben.

94,3 Prozent aller Esslinger Kinder, die eine Empfehlung fürs Gymnasium hatten, haben im vergangenen Herbst dort auch angefangen. In den beiden Jahren zuvor waren es noch jeweils 91 Prozent. Dennoch sind im vergangenen Herbst noch 1,7 Prozent der 181 Kinder mit einer Werkrealschulempfehlung trotz Beratungsgesprächs auf einem Gymnasium gelandet. In den beiden Jahren zuvor waren es vier beziehungsweise drei Prozent. Bei den 212 Kindern mit einer Realschulempfehlung sind 21,7 Prozent im Herbst 2018 an einem Gymnasium an den Start gegangen. Damit liegt ihr Anteil nur unwesentlich unter den 22 Prozent vom Jahr zuvor, als bei der Anmeldung noch keine Bildungsempfehlung gezeigt werden musste.

Unklarheiten gibt es derzeit in Esslingen noch über die Zahl der Rückläufer, die jedes Jahr das Gymnasium verlassen und eine Real- oder Gemeinschaftsschule ansteuern. Was die Probleme vor allem an den übervollen Realschulen noch verschärft. Joachim Scheffzek, dem geschäftsführenden Schulleiter der Gymnasien zufolge, haben im Jahr 2018 66 Jungen und Mädchen die vier allgemeinbildenden Gymnasien verlassen. Was auch der Größenordnung der Jahre zuvor entspreche. Wenn von 100 Kindern und Jugendlichen die Rede sei, „ist das sachlich nicht richtig und auch nicht zielführend“, so Scheffzek vor dem gemeinderätlichen Schulausschuss. Christel Binder, geschäftsführende Schulleiterin der anderen weiterführenden Schulen, meinte hingegen, man müsse der Diskrepanz auf die Spur kommen: „Wir haben am ersten Ferientag nicht nur 66 Neuankömmlinge, die vor unserer Tür stehen.“

Die erste von zwei neuen Realschulen, deren Genehmigung das Land in Aussicht gestellt hat, kann dem derzeitigen Erkenntnisstand zufolge frühestens im Schuljahr 2020/21 eine erste Entlastung bringen.

Was wurde aus den Empfehlungen der Grundschulen?

Von den Esslinger Kindern, die eine Empfehlung für die Werkrealschule hatten, wechselten 2018 (2017/2016):

49,2 Prozent (51 Prozent/29 Prozent) auf eine Realschule

45,9 Prozent (42 Prozent/67 Prozent) auf eine Gemeinschaftsschule

1,7 Prozent (4 Prozent/3 Prozent) auf ein Gymnasium

Von den Esslinger Kindern, die eine Empfehlung für die Realschule hatten, wechselten 2018 (2017/2016):

66,5 Prozent (61 Prozent/52 Prozent ) auf eine Realschule

9,4 Prozent (14 Prozent/22 Prozent) auf eine Gemeinschaftsschule

21,7 Prozent (22 Prozent/25 Prozent) auf ein Gymnasium

Von den Esslinger Kindern, die eine Empfehlung für das Gymnasium hatten, wechselten 2018 (2017/2016):

5,4 Prozent (7 Prozent/6 Prozent) auf eine Realschule

0,3 Prozent (2 Prozent/3 Prozent) auf eine Gemeinschaftsschule

94,3 Prozent (91 Prozent/91 Prozent) auf ein Gymnasium

