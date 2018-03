EsslingenSeit 2005 stand er an der Spitze der Polizeidirektion Esslingen, und er hat sich in diesen 13 Jahren nicht nur im eigenen Haus hohe Anerkennung verdient. Gestern wurde Polizeidirektor Peter Schubert in den Ruhestand verabschiedet. Und all jene, die ihm zum Abschied die Ehre erwiesen, waren sich einig, dass er eine Lücke hinterlässt, die schwer zu schließen ist. Dass ihn Vorgesetzte und Kollegen als Vollblutpolizisten, Macher-Typ und hoch geachtete Führungspersönlichkeit würdigen, ist eine Sache. Dass allenthalben seine menschlichen Qualitäten betont werden, dürfte ihn mindestens ebenso freuen. Genau wie das Lob des Reutlinger Polizeipräsidenten