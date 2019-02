EsslingenDer Anti-Missbrauchs-Gipfel der katholischen Kirche vergangene Woche hat hohe Wellen geschlagen – auch in Deutschland. Stefan Möhler, Leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Paul in Esslingen, ist mit den Ergebnissen des Treffens nicht zufrieden. „Wir Mitteleuropäer hätten uns gewünscht, dass konkretere Dinge dabei herauskommen. Klare Aussagen, wie es jetzt genau weitergeht und was die nächsten Schritte sind, hätten wir sehr begrüßt.“ Er ergänzt: „Es ist schade, dass die Weltkirche da so langsam ist.“ Möhler kritisiert zudem Papst Franziskus, nicht auf die Opfer zugegangen zu sein. „Teilweise haben Kardinäle in diesem Bereich