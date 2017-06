Von Alexander Maier





Esslingen hat viele Gesichter: schö­ne und weniger schöne, einsame und belebte, romantische und nüchter­ne. Und jeder, der mit offenen Augen durch die Stadt geht, hat sich irgendwo ein Plätzchen ausgeguckt, das ihm besonders am Herzen liegt, weil er besondere Eindrücke oder Erinnerungen mit ihm verbindet. Eine derart facettenreiche Stadt ins rechte Licht zu rücken, ist alles andere als einfach. Deshalb wollen Geschäftsführerin Simone Gunkel und ihre Mitarbeiter im Landesfilmdienst Baden-Württemberg nicht nur irgendeinen Imagefilm über Esslingen drehen. „Wir finden es am reizvollsten, wenn möglichst viele mitmachen und ihren ganz eigenen Blick auf die Stadt einbringen.“ Gelegenheit dazu bietet ein Projekt unter dem Titel „Esslingen dreht durch“, das die Stadt aus der Sicht ihrer Bewohner zeigt. Wer mitmachen möchte, hat dazu während der kommenden Monate vor und hinter der Kamera ausgiebig Gelegenheit - die Premiere soll Mitte November steigen.

Gespannt auf gute Geschichten

Simone Gunkel erinnert sich noch gut, wie dieser Gedanke geboren wurde: „Wir haben über Esslingen und seine Kultur diskutiert, und vieles, was da zu hören war, klang nicht sonderlich optimistisch. Da habe ich mir gedacht, dass es höchste Zeit wäre, mal einen etwas anderen Akzent zu setzen. Esslingen hat so viel zu bieten - das darf man ruhig zeigen.“ Als Bildungseinrichtung, die vom Kultusministerium gefördert wird, hat es sich der Landesfilmdienst zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz zu vermitteln und auszubauen. Und weil man den Umgang mit Medien am besten in der Praxis lernt und erprobt, bieten Simone Gunkel und ihr Team unterschiedlichste Workshop- und Mitmachangebote an. Ein Projekt wie „Esslingen dreht durch“ könnte jeder Stadt guttun. Dass der Landesfilmdienst dieses Konzept zum ersten Mal in Esslingen ausprobiert, kommt nicht von ungefähr - immerhin hat der Verein seinen Sitz im alten Wehrhaus in der Neckarstraße 53. „Und wenn sich dieser Gedanke in Esslingen bewährt, wovon wir überzeugt sind, lässt sich das natürlich auch in anderen Städten umsetzen“, weiß die Chefin des Landesfilmdienstes.

Zunächst gilt es nun, Drehorte und Geschichten zu sammeln. Alle Esslinger, die Vorschläge haben, sind aufgerufen, dem Landesfilmdienst ein Foto oder Video ihres Lieblingsortes und eine kurze Begründung einzuschicken, weshalb sie sich gerade für diesen Ort entschieden haben. „Wichtig ist nicht nur das jeweilige Motiv, sondern vor allem die Geschichte, die dahintersteht“, sagt Barbara Anticevic, die als erfahrene Drehbuchautorin den Blick für originelle Stories hat. Damit am Ende möglichst viele Orte und Geschichten zur Wahl stehen, wird außerdem ein Reporterteam des Landesfilmdienstes in den nächsten Wochen in Esslingen unterwegs sein und Passanten nach ihren Lieblingsorten fragen. Ist der Fundus gut genug bestückt, werden die interessantesten Vorschläge ausgewählt, professionell umgesetzt und zu einem Film montiert. Dabei haben die Esslinger die Chance, nicht nur vor der Kamera zu agieren, sondern auch im Hintergrund mitzuwirken und unterschiedlichste Aspekte des Filmgeschäfts von Kamera und Ton über Musik bis hin zum Schnitt kennenzulernen. Dokumentiert wird das Projekt, das von der Landesstelle für Kommunikation (LfK) gefördert wird, auf einer eigens eingerichteten Webseite im Internet, und natürlich wird auch die Eßlinger Zeitung die Entstehung des neuen Imagefilms von Esslingern über Esslingen begleiten. Die Premiere soll Mitte November im Kommunalen Kino steigen - dort wird dann auch ein Making-of-Film zu sehen sein, der die Entstehung von „Esslingen dreht durch“ dokumentiert.

Weitere Informationen gibt es beim Landesfilmdienst unter www.lfd-bw.de. Vorschläge für filmreife Lieblingsorte in Esslingen können beim Landesfilmdienst in der Neckarstraße 53 in 73 728 Esslingen oder per E-Mail unter info(at)lfd-bw.de eingereicht werden.