EsslingenDie Fassade erstrahlt in einem einladenden, mediterranen Orange – drinnen verleiht derweil Fichtenholz in Fluren und Wohnungen dem vierstöckigen Gebäude eine warme, anheimelnde Atmosphäre. Nach zweijähriger Bauzeit ziehen nun die Bewohner in das rund 5,4 Millionen Euro teure Wohnprojekt des Elternvereins Lebenshilfe in der Esslinger Pliensauvorstadt ein. „Gelebte Inklusion“ lautet das innovative Konzept, das als vorbildlich in der Region gilt.

Neben zwölf Wohneinheiten für Menschen mit geistigen oder auch zusätzlichen körperlichen Behinderungen befinden sich in dem massiven Holzbau in der Stuttgarter Straße auch noch fünf Appartements mit