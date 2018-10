EsslingenDie erste Nachricht birgt eine zweite: Friedrich Schirmer, dessen bisheriger Vertrag 2020 endet, bleibt vier weitere Jahre Intendant der Esslinger Landesbühne (WLB) – aber zusammen mit seinem bisherigen Stellvertreter und Chefdramaturgen Marcus Grube als künftigem Co-Intendanten. So war es der ausdrückliche Wunsch des amtierenden WLB-Chefs, so ist es nun beschlossene Sache, so wird es als Novum in die Annalen der Bühne eingehen, die im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert und erstmals eine Doppelspitze bekommt.

Der WLB-Vorstand hat am Mittwoch die Vertragsverlängerung für den 67-jährigen Schirmer und die Co-Intendanz für den