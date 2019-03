EsslingenDie Kunst war sein Leben, und sie hat ihn bis ins hohe Alter jung gehalten. Nun ist der Esslinger Künstler Karl Martin Mildner im Alter von 97 Jahren gestorben, doch sein Lebenswerk wirkt weiter. Mildners Landschaften, Interieurs, Stillleben, Zeichnungen und Porträts sind in Sammlungen im In- und Ausland vertreten – sein Name hat auch international einen guten Klang. Was Mildner so besonders macht und was viele Kunstfreunde für seine Arbeiten einnimmt, hat Manfred Adelmann im Vorwort zu einem Ausstellungskatalog so beschrieben: „Er lässt dem Betrachter viel, viel Freiheit, und der fühlt sich wohl in der Welt des Malers Karl Martin