EsslingenPaarbeziehungen brauchen Pflege, um zu überdauern. Ein Blumenstrauß zum Valentinstag reicht da nicht. An die ursprüngliche Bedeutung des heiligen Valentins als Patron der Liebenden erinnert im Februar und März die Projektreihe „Zeit zu zweit“ der katholischen Ehe- und Familienpastoral im Dekanat Esslingen-Nürtingen. Am Samstag zeigten die Organisatoren und ihre Kooperationspartner mit der Aktion „Süßes und Segen“ Präsenz am Löwenbrunnen in Esslingen. Obwohl sich das Interesse der Passanten in Grenzen hielt, blieben die Beteiligten wacker im Einsatz.

Um 10.30 Uhr liegt klirrende Kälte über dem Wochenmarkt und dämpft alle Aktivitäten. Die