Esslinger Kinos trotzen der Krise

Traumpalast und Kommunales Kino sehen sich trotz geringerer Zuschauerzahlen auf gutem Weg

Bundesweit haben die Filmtheater im ersten Halbjahr 2018 bei den Zuschauerzahlen ein kräftiges Minus von 15 bis 20 Prozent verbucht. Auch die Traumpalast-Kinocenter in Esslingen und Nürtingen und das Kommunale Kino in Esslingen hatten unter dem langen und ungewöhnlich heißen Sommer, der Konkurrenz durch die Fußball-WM und ein schwächeres Filmangebot zu leiden. Trotzdem fielen die Einbußen vor Ort deutlich geringer aus als anderswo in der Republik.